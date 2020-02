Maria Ternest (64) viert zaterdag haar 16e ‘echte verjaardag’ Yannick De Spiegeleir

28 februari 2020

15u49 0 Waasmunster Maria Ternest uit Waasmunster is één van de 958 Oost-Vlamingen die morgen op schrikkeldag verjaardagskaarsjes mag uitblazen. “Mijn beste vriendin Josée wenst me om de vier jaar proficiat met mijn ‘echte verjaardag’.”

Vind je het erg om maar om de vier jaar je verjaardag te kunnen vieren?

“Neen, daar zit ik zeker niet mee in. Ik heb mij altijd een ‘specialleke’ gevoeld. Als jongste kind uit een gezin van acht noemde mijn moeder mij ook altijd zo. En natuurlijk vier ik net als iedereen die verjaart op 29 februari elk jaar mijn verjaardag: maar dan kan ik kiezen op 28 februari of op 1 maart.”

Hoe voelt het om te verjaren op 29 februari?

“Wel, ik merk toch dat ik in schrikkeljaren veel meer verjaardagskaartjes en –wensen mag ontvangen dan in andere jaren. De mensen willen het precies niet vergeten omdat het maar om de vier jaar een ‘echte verjaardag’ is. Bovendien ben ik een grote crossfanaat. Op een veldrit ben ik eens aan de praat geraakt met Hans Van Kasteren, de toenmalige bezieler van het crossteam van Bart Wellens en Erwin Vervecken. Nadat ik een pronostiek van hem won, mocht ik op de foto met Erwin én toen ik Van Kasteren vertelde dat ik op 29 februari verjaar, liet hij mij dat jaar op mijn verjaardag bloemen bezorgen. Het heeft dus zeker zijn voordelen.”

Wat staat er zaterdag op het programma?

“Mijn familie en vrienden hebben een verrassing in petto. Wat dat wordt, weet ik nog niet. De vorige keer hadden ze mij een poëzie (vriendenboek, red.) en barbiepoppen gegeven omdat ik toen officieel twaalf jaar oud werd (lacht). Ik ben nu al benieuwd met wat ze op de proppen gaan komen voor mijn zestiende verjaardag. Sowieso gaan we ’s middags samen met zijn allen gezellig eten in De Wereldkeuken in Temse.