Man riskeert celstraf voor telen cannabis: “Hij kweekte planten op een open maïsveld” Cedric Matthys

11 februari 2020

13u45 0 Waasmunster In het Gentse hof van beroep hebben dinsdagvoormiddag drie mannen terechtgestaan. Het trio zou cannabis en cocaïne verhandeld hebben. Al sprak hun advocaat van “vriendendiensten”.

“Dit was een losse vriendenclub van mensen die drugs gebruiken." Joris Van Cauter, advocaat van beklaagde G.D., vond de straf die zijn cliënt in eerste aanleg kreeg duidelijk te hoog. De 50-jarige man uit Waasmunster liep een jaar effectief celstraf en 4800 euro boete op. Hij ging in beroep en stond dinsdagvoormiddag terecht samen met twee mannen uit Sint-Niklaas. Het trio verkocht volgens de aanklacht een “ongekende hoeveelheid cocaïne en cannabis”.

Die stelling vonden de beklaagden echter overtrokken. “Het is duidelijk dat de onderzoekers zijn vertrokken vanuit een werkhypothese", pleitte Van Cauter. “Ze wilden de mannen aanklagen als een vereniging die cannabis en cocaïne verkocht, maar dat is door het onderzoek grotendeels tegengesproken. Als ze drugs zochten, deden ze al eens een beroep op elkaar of op andere vrienden. Het was een vereniging van gebruikers, geen vereniging van misdadigers.”

Bioboer

De twee vrienden van G.D., M.B. en T.B., kregen in eerste aanleg beduidend lagere straffen dan G.D. zelf. De rechters legden T.B. 15 maanden celstraf met uitstel en boete van 6000 euro -waarvan de helft met uitstel- op. M.B. kreeg dan weer 12 maanden celstraf met uitstel, een boete van 6000 euro en moest zijn BMW inleveren. Dat G.D. als enige een effectieve celstraf opliep is deels te wijten aan de bijkomende aanklacht die hem boven het hoofd hangt. De man teelde ook cannabis. Op zijn zolder werd 1.8 kilo cannabis gevonden die lag te drogen.

“De plant was nog maar twee dagen afgeknipt", zei de man tegen de rechters. “Ze was nog nat en is gewogen met alle takken er nog aan. Zo kwamen de speurders aan het gewicht." Advocaat zoomde daarna in op de manier waarop zijn cliënt de cannabis kweekte. “De planten stonden op een open maïsveld”, beargumenteerde hij. “G.D. is een bioboer die schapen kweekt. (...) Om echt profijt uit de teelt te halen, moet je de planten onder lampen zetten. (...) Daarenboven dateren de feiten van 2013. We zijn intussen zeven jaar verder. Mijn cliënt heeft zijn leven intussen op de rails. Ik vraag dan een eenvoudige schuldigverklaring zonder straf.” Het hof spreekt zich uit op 10 maart, maar het Openbaar Ministerie vroeg alvast de bevestiging van alle straffen.