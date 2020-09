Maïsveld vat vuur na landing luchtballon Kristof Pieters

21 september 2020

23u00 0 Waasmunster/Sinaai Een pas geoogst maïsveld op de grens van Waasmunster en Sinaai vatte maandagavond vuur nadat een luchtballon er kort voordien landde.

De brandweer werd rond 21.30 uur opgeroepen naar een maïsveld in een wegel tussen de Beatestraat in Waasmunster en de Hulstbaan in Sinaai. Het veld was pas geoogst en stond in brand. Het vuur ontstond vermoedelijk kort voordien, toen er een luchtballon landde op het kurkdroge maisveld. Meer dan 50m² stond in brand bij aankomst van de brandweer.