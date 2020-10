Lokale natuurvereniging NeM Waasmunster bepleit behoud dijken tussen Waasmunster en Tielrode Yannick De Spiegeleir

12 oktober 2020

De lokale natuurvereniging Natuur en Milieu (NeM) Waasmunster reageert in een persbericht op de discussie tussen meerderheid en oppositie over de geplande werken aan de dijken in natuurgebied Groot Broek nabij Sombeke

Tussen de Durmebrug van Waasmunster en het voetbalveld te Tielrode wil De Vlaamse Waterweg alle aanliggende gebieden van de Durme ontpolderen. Bekende en bijna gerealiseerde projecten zijn het Groot Broek en Klein Broek. De andere geplande projecten zijn de landinwaartse verlegging van de Durmedijk aan de brug van Waasmunster en de landinwaartse verlegging van de Durmedijk aan de meersen van Sombeke.

“Heel het dijktraject tussen Waasmunster brug en Tielrode wil men dus laten verdwijnen met het oog op ontpoldering, stap voor stap”, stellen Freddy Waterschoot en Patrick Robberecht namens NeM.

Bres in de dijk van het Groot Broek

“Nu de werken in het Groot Broek hun eindfase naderen, beseffen vele mensen - nu pas - dat de logische verbinding tussen de Koolputten en de spoorwegdijk zal verdwijnen wegens een bres in de dijk. Zou het strijdig zijn met het algemeen belang die bres in de dijk toch nog te overbruggen zodat de dijk kan bewaard worden? Of is dat een probleem voor de rust van de vogels? Natuurlijk is dit niet zo. Enerzijds beweren dat het best is dat de bres niet overbrugd wordt voor de rust van de vogels en tegelijk de spoorwegdijk propageren als observatiepunt voor vogels, alleen dat al geeft aan dat die argumentatie niet klopt”, stellen Robberecht en Waterschoot.

De Vlaamse Waterweg stelt bijkomend dat bij een overbrugging de landhoofden van de loopbrug over de bres zouden kunnen wegspoelen door de stroming. “Dat is natuurlijk te gek om los te lopen. Spoelt de Durmebrug in Waasmunster ook weg?”, aldus NeM.

Dan de volgende stap, een charter tot integrale opheffing van de resterende dijkdelen langs de Durme.

Op 25 september 2018 ondertekende schepen Werner De Nijs (N-VA) samen met de vzw Durme een plan tot integrale opheffing van de dijken langs de linkeroever van de Durme, tussen Waasmunster Brug en de spoorwegdijk. “Dat plan kwam tot stand in de schoot van het Regionaal Landschap Schelde Durme. Onze gemeente is daarin vertegenwoordigd. En op de receptie in de Koolputten was veel volk. Maar een terugkoppeling naar gemeenteraad en adviesraden is er nooit geweest.”

Voortschrijdend inzicht

“De oppositie (Open Vld, red.) geeft nu aan dat de ontwikkelingen langs het Groot Broek duidelijk maken dat er destijds fouten zijn gemaakt. Het voortschrijdend inzicht brengt hen bij die conclusie. Maar niet alleen bij de oppositie, ook bij het bestuur is het voortschrijdend inzicht blijkbaar aangekomen, want daar waar het bestuur eerst een charter ondertekende tot opheffing van de dijken langs de Durme wil het bestuur nu de dijken langs de Durme bewaren, ook al is dat charter ondertekend samen met De Vlaamse Waterweg. Dat voortschrijdend inzicht, dat nu zowel aanwezig is bij oppositie en meerderheid, kan dan ook best toegepast worden voor de overbrugging van de bres langs het Groot Broek. Oppositie en meerderheid die samen een poging ondernemen om te herstellen wat fout is gelopen, destijds een politiek gedeelde verantwoordelijkheid, heden mogelijk een politiek gedeeld engagement om iets recht te zetten, ten voordele van de bevolking.”

“Dat heeft niets met een verzwakte onderhandelingspositie te maken, niets met het verloochenen van een genomen beslissing maar met een evaluatie van genomen beslissingen die inderdaad fout waren. Het volstaat dat De Vlaamse Waterweg een wijziging van vergunning aanvraagt en uiteraard geldt dezelfde redenering voor de bres in het Klein Broek.”

Wat met Sombeke?

“Het behoud van de dijken langs de Durme lijkt ons de evidentie. Natuur en Milieu meent dat de discussie over het behoud van de dijken zelfs geen onderhandelingsonderwerp kan en mag zijn.”

NeM bepleit ook al sinds 2008 een vernatting van de polder van Sombeke en geen ontpoldering. “Zo slaan we vier vliegen in een klap: we behouden de dijken, we behouden de veiligheidsfunctie van de potpolder, we behouden het historisch open landschap en via vernatting wordt een rijke natuur gewaarborgd”, besluiten Waterschoot en Robberecht.