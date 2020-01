Lezing over diamant in De Lekkerbek Yannick De Spiegeleir

06 januari 2020

15u19 0 Waasmunster Karen Rentmeesters uit Waasmunster is senior manager van het Antwerp World Diamand Centre. Neos Waasmunster nodigt haar uit voor een lezing op dinsdag 14 januari van 14 tot 17 uur in Afspanning De Lekkerbek.

Rentmeesters zal dieper ingaan op wat diamant is en welke rol Antwerpen speelt in de diamantsector. De aanwezigen sluiten de namiddag af met een drink op het nieuwe jaar.

De deelnameprijs bedraagt 20 euro voor niet-leden en 10 euro voor leden. Inschrijven is mogelijk door het juiste bedrag over te schrijven op BE81 8002 1031 9724. Meer info via staf.sneyers@proximus.be.