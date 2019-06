Laatstejaars keramiek van academie exposeren in Roosenbergabdij Yannick De Spiegeleir

24 juni 2019

14u52 0 Waasmunster In het prachtige kader van de Roosenbergabdij exposeren drie keramisten van de academie van Waasmunster dit weekend hun afstudeerproject.

Onder de noemer ‘interzijn’ stellen Armand Vergauwen, Bea Hageman en Dirk Heirwegh hun werk tentoon in de tuin, pandgang en vertrekken van de bekende Roosenbergabdij. “We vroegen en kregen toestemming van de zusters om de abdij te gebruiken als tentoonstellingsruimte”, vertelt het drietal.

Zowel in de tuin, pandgang als verschillende vertrekken kan je werk bewonderen van de keramisten in spé. De locatie sluit aan bij het werk. “Mijn werk nodigt uit om even te blijven staan en de waan van de dag te overtuigen”, zegt Hageman. Armand Vergauwen omschrijft zijn werk als ‘sierlijk, elegant en strak’. “Ik laat me meestal inspireren door thema’s die ik vrij interpreteer en omvorm tot quasi abstracte objecten.” Dirk Heirwegh spreekt vol liefde over het werken met klei. “Het is een hele ontdekkingstocht om te leren vertrouwen op het creatief proces dat op gang komt door de interactie met de klei en dit vervolgens in overgave te volgen.”

Wie hun werk wil bewonderen kan zaterdag 29 en zondag 30 juni een gratis bezoek brengen aan de Roosenbergabdij van 14 tot 18 uur. Op zondag 30 juni staat er om 11 uur ook een aperitiefconcert gepland.

Naast ‘interzijn’ zijn er ook andere afstudeerprojecten te bewonderen van leerlingen van de academie voor Waasmunster op woensdag 26 juni, zaterdag juni en zondag 30 juni van 10 tot 17 uur in de Kerkstraat 39, de oude pastorij en de Kerkstraat 51. In de Roosenbergabdij kan je ook het project ‘Mixed salad’ bekijken op woensdag en komend weekend van 10 tot 17 uur.