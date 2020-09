Kurkdroog en pas geoogst maïsveld vat vuur Kristof Pieters

23u00 9 Waasmunster/Sinaai Een pas geoogst maïsveld op de grens van Waasmunster en Sinaai vatte maandagavond vuur. De precieze oorzaak is nog niet geweten.

De brandweer werd rond 21.30 uur opgeroepen naar een maïsveld in een wegel tussen de Beatestraat in Waasmunster en de Hulstbaan in Sinaai. Het veld was recent geoogst en stond in brand. Om ongekende reden hadden de kurkdroge resten van maïs vuur gevat. Bij aankomst van de brandweer stond zo’n 250 tot 300 vierkante meter in brand. Na een half uur blussen was de brand volledig onder controle. Het getroffen veld werd maandagochtend nog geoogst. Hoe het vuur kon ontstaan is niet geweten. Er werd even gedacht aan een luchtballon maar die landde op een nabijgelegen veld. Mogelijk ligt een slecht gedoofde sigarettenpeuk aan de oorzaak van de brand.