Kurkdroge vegetatie vat vuur, slecht gedoofde sigarettenpeuk wellicht oorzaak Kristof Pieters

20 april 2020

17u17 0 Waasmunster Op een braakliggend perceel grond in de Kouterstraat in Waasmunster vatte maandagmiddag enkele bomen, struiken en een haag vuur. De brandweer kon vermijden dat het vuur oversloeg naar een woning op een aanpalende grond.

De vlammen laaiden even hoog op maar de opgeroepen brandweer had het vuur gelukkig vrij snel onder controle. Mogelijk ligt een weggeworpen sigarettenpeuk aan de oorzaak van de brand.

Het heeft al een paar weken nauwelijks geregend en daardoor is de vegetatie op veel plaatsen flink uitgedroogd. Vorige week heeft het Agentschap Natuur en Bos daarom al brandfase oranje afgekondigd in een heel aantal natuurgebieden. Ook wie wil barbecueën of onkruid wegbranden in eigen tuin moet extra alert zijn en neemt beter voorzorgen zoals een aangesloten tuinslang of emmer met water in de buurt.