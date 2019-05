Kunstenaarscollectief Blauwhaus sluit residentie in Blauwendael af met kunstwandeling: “Waasmunster herstellen als kunstenaarsepicentrum” Yannick De Spiegeleir

21 mei 2019

14u19 0 Waasmunster In Waasmunster kan je komende zondag deelnemen aan een bijzondere wandel- en speurtocht naar de meermin. Het kunstenaarscollectief Blauwhaus liet zich de voorbije maand betoveren door de sirene uit het gemeentelijke wapen van de Wase gemeente.

De meermin, of het Waesmonster, inspireerde een dreamteam van kunstenaars om, op initiatief van kunstenaar van Wim Wauman, op zoek te gaan naar haar bron. Op zondag 26 mei komt er een einde aan de zoektocht naar de bijzondere lokale geschiedenis van Waasmunster met een geleide kunstwandeling. Of is dit slechts het begin?

“We willen Waasmunster herstellen als kunstenaarsepicentrum. Vroeger was Blauwendael the place to be voor het ontdekken en beleven van de beste kunst. We gaan tijdens de wandeling het lokale verbinden met het heden en het verleden. Verwonderd zijn over de kunst die we tegenkomen tijdens de wandeling en over de ontdekkingen die we de afgelopen vier weken gedaan hebben”, zegt Wim Wauman, bezieler van het project.

De kunstwandeling is ongeveer 9 kilometer lang en voert je langs alle interessante en betoverende plaatsen in de gemeente aan de Durme. Vertrekken en eindigen doet de wandeling aan kasteel Blauwendael. De wandeling gaat op zoek naar de bron van de sirene, het wapenschild van Waasmunster. Die bron komt tevoorschijn op het einde van de wandeling, aan het water voor kasteel Blauwendael. Maar ook de vroege Sole Mio-fabriek op de Manta, de lokale subtiele kunst en het oudste gevonden wapenschild van Waasmunster hebben een plaats tijdens deze wandeling. Onderweg zijn er drinkpauzes voorzien. Zo stelt de abdij van Roosenberg de voortuin open en is er de mogelijkheid om iets te drinken aan het atelier van Ben Kockelkoren.

Kraslotje

Aan de deelnemers van de kunstwandeling wordt gevraagd om als inkomticket een kraslotje of lotto bulletin mee te nemen. Alle kraslotjes worden op het einde van de wandeling gezamenlijk gekrast en er wordt een blauwdruk van een fata morgana van kasteel Blauwendael verloot onder de deelnemers. “Speel mee in het blauwhausspel en word schandalig rijk is onze leuze”, zegt Wauman. “Met de opbrengst van de kraslotjes willen we de kunstenaarswerking in Waasmunster een bijzondere toekomst bieden. Ik geef hier al 12 jaar les aan de Academie en ik wil de cultuurwerking in Waasmunster terug nieuw leven inblazen. Want Waasmunster heeft vruchtbare kunstenaarsgrond en het zou zonde zijn om die grond niet te gebruiken. Iedereen is uitgenodigd om zich op 26 mei te laten betoveren door een stukje Waasmunsterse geschiedenis tijdens onze kunstzinnige wandel- en speurtocht.”

De deelnameprijs bedraagt 1 kraslot per deelnemer. Om 13 uur verzamelen de deelnemers aan Blauwendael voor een uitleg. De wandel- en speurtocht vindt plaats tussen 14 en 17 uur. Aan het einde van de wandeling volgt een loting en receptie in Blauwhaes/Blauwendael.