Kolossale boom verspert oprit: brandweer schiet ter hulp Kristof Pieters

30 maart 2020

18u21 0 Waasmunster Bewoners uit de Sousbeekstraat in Waasmunster moesten maandagmiddag de hulp van de brandweer inroepen. Zondag waaide door de hevige wind een kolossale treurwilg om in hun tuin. De dikke boom belandde op de oprit van de woning waardoor er geen doorkomen meer aan was.

De bewoners vonden echter niemand die bereid was om de boom te komen opruimen en zelf beschikten ze niet over het nodige materiaal. Er zat dus niks anders op dan de brandweer in te schakelen. Omdat er geen hinder op de openbare weg was en het om privéterrein gaat, zullen de eigenaars wel moeten betalen voor de tussenkomst van de brandweer.