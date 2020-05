Kinderen spelen met vuur en veroorzaken brand in kurkdroog bos Kristof Pieters

31 mei 2020

20u45 1 Waasmunster De brandweer van Waasmunster moest zondagavond uitrukken voor een brand in een bos nabij de Oudeheerweg Ruiter in het heidegebied. Enkele kinderen hadden met vuur gespeeld. Een speeltuig ging in vlammen op.

Mountainbikers merkten rond 20 uur rook en vlammen op en sloegen alarm. Net daarvoor zagen ze enkele kinderen van 7 of 8 jaar al huilend weglopen. Vermoedelijk hadden zij het vuur al dan niet opzettelijk aangestoken. De vuurhaard situeerde zich op het terrein van een klein buitenverblijf en was moeilijk bereikbaar vanaf de openbare weg. De brandweer moest eerst een lange bluslijn aanleggen om de vlammen te kunnen bedwingen. Een houten speeltuig en wat struiken gingen in vlammen op. De politie deed in de buurt nazicht naar de kinderen maar trof niemand meer aan. Door de droogte van de laatste weken ligt de natuur er kurkdroog bij. De brandweer vraagt dan ook met aandrang om geen vuur te maken in de natuur. De laatste dagen stijgt het aantal meldingen van branden in bossen en bermen. Voorlopig konden alle brandjes gelukkig steeds snel geblust worden.