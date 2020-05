Kapsalon Figaro paraat om je te verlossen van je ‘coupe corona’: “Gratis mondmasker en handschoenen voor elke klant” Yannick De Spiegeleir

14 mei 2020

16u59 0 Waasmunster Bij kapsalon Figaro in Waasmunster staan ze te popelen om hun klanten vanaf maandag te verlossen van hun coronakapsel. Met behulp van een uitgekiende vragenlijst werden al 500 afspraken vastgelegd. “Voor elke klant voorzien we een veiligheidskit met gratis mondmasker, handschoenen en drinkbeker”, zegt zaakvoerder Glenn Engels.

Glenn heeft de voorbije weken niet stil gezeten. “Vorig jaar ontvingen we nog een award als meest klantvriendelijke kapsalon. Die status willen we in ere houden. We zijn klanten met raad en daad blijven bijstaan door middel van instructiefilmpjes om bijvoorbeeld je eigen haar te kleuren met onze color Homekit.”

Toen duidelijk werd dat de kapperszaken weldra weer de deuren mochten openen, bezorgde Figaro ook een vragenlijst aan haar klanten waarbij ze hun voorkeur konden aangeven voor een nieuwe afspraak. “Dankzij die informatie konden we voor de komende drie weken al meer dan 500 afspraken vastleggen”, vertelt de kapper.

(lees verder onder de foto)

Coupe corona

Ook het kapsalon werd onder handen genomen. Donderdag werden de medewerkers al verlost van hun ‘coupe corona’, vanaf volgende week maandag is het aan de klanten. Ook bij hen was er sprake van opluchting. “Normaal wordt mijn haar om de zes weken geknipt. Nu was het al van januari geleden. Ik ben blij dat ik het niet zo vaak meer zal moeten opsteken”, lacht Tanja Vercauteren, operationeel verantwoordelijke.

“We hebben twee extra kappers en twee assistenten in dienst genomen en blijven per week 20 uur langer open. We hebben onze zaak verdeeld in vier aparte ‘kapsalons’ om de social distance te kunnen vrijwaren”, verduidelijkt Engels nog.

Eenrichtingsverkeer

Het kapsalon werkt vanaf maandag ook met eenrichtingsverkeer. “Onze deur aan de parking fungeert als ingang en de deur aan de Hoogstraat als uitgang. Voor elke klant voorzien we bovendien een veiligheidskit bij aankomst met daarin een mondmasker, handschoenen en een drinkbeker van milieuvriendelijk materiaal. Onze medewerkers zullen zelf een mondmasker dragen, bij zeer dichte contacten zoals scheerbeurten schakelen we over op face shields. Om alles duidelijk te maken, hebben we zelfs een eigen ‘corona-safe’-logo ontwikkeld. We zijn helemaal klaar om iedereen vanaf maandag te ontvangen.”