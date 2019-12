Juwelen gestolen bij inbraken in Schrikkestraat en Kapelwijk Kristof Pieters

01 december 2019

10u00 0 Waasmunster Zowel in de Schrikkestraat als de Kapelwijk in Waasmunster werd een inbraak vastgesteld. Telkens werden er juwelen ontvreemd.

In de Schrikkestraat werd een raam van het bureel van een woning geforceerd, evenals een raam op bovenverdieping. Uit tuinhuis werd een ladder genomen. Die werd achteraan in de tuin teruggevonden. Zowel de slaapkamer als badkamer werden doorzocht. De dieven gingen aan de haal met juwelen. Vermoedelijk om sporen te wissen werden de ramen in het bureel besmeurd met een onderhoudsproduct.

In de Kapelwijk werd aan de achterzijde van de woning eerst geprobeerd om het slaapkamerraam open te breken maar dat lukte niet. Daarna braken de daders met een hard en scherp voorwerp het raam aan de achterzijde van de woning van de bureelruimte open. In de woning werd enkel de slaapkamer en badkamer doorzocht en eveneens verschillende juwelen ontvreemd. De dieven verlieten de woning via het livingraam dat ze openden langs de binnenkant.