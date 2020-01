Jongeren in roes van lachgas brengen vernielingen aan bij zeilclub Del Mare Kristof Pieters

30 januari 2020

18u08 2 Waasmunster Al voor de derde keer op twee jaar tijd heeft de taverne van zeil- en surfclub Del Mare dieven over de vloer gekregen. Dit keer sloegen de daders een raam stuk naast de toegangsdeur. De schade is groter dan de buit want er werd enkel wat wisselgeld gestolen. Volgens zaakvoerder Sven Baert zijn hangjongeren het grote probleem. Op de parking worden elk weekend lege patronen van lachgas gevonden.

Sven Baert nam de taverne van de zeil- en surfclub Del Mare twee jaar geleden over om de zaak nieuw leven in te blazen. “Met succes, maar het vandalisme is wel een doorn in het oog aan het worden”, vertelt hij. “Buiten het seizoen is er niet veel sociale controle en de zaak ligt nogal afgelegen. We hebben vooral af te rekenen met hangjongeren die hier verzamelen om lachgas te inhaleren. Elk weekend ligt de parking bezaaid met lege patronen.”

Vorig jaar werden een heel aantal ligzetels van de zomerbar in het water gegooid en maakten vandalen ook enkele boten los. Enkele maanden later werd een deur van de taverne met bruut geweld ingetrapt. Ook de slagboom werd al meermaals afgebroken. Donderdagochtend was het opnieuw prijs. Sven Baert stelde ’s morgens vast dat onbekenden een raam hadden ingeslagen naast de inkomdeur. “De ramen hadden we al met schroeven verstevigd zodat ze niet meer geforceerd kunnen worden, maar dan gooien ze gewoon het glas stuk”, zucht de man. “Het is dweilen met de kraan open. De politie doet wel extra toezicht, maar ze kunnen er natuurlijk niet de hele tijd patrouilleren.”

Schade groter dan buit

Veel buit valt er nooit te rapen, want geld wordt nooit achtergelaten in de taverne. “Er is enkel wat wisselgeld gestolen. De schade is natuurlijk veel groter dan de buit. De daders hebben ook een binnendeur ingetrapt. Er hangt een bordje ‘verboden toegang’ aan en blijkbaar dachten ze in dat lokaal iets waardevol te vinden. Achter de deur stond echter een volle frigo met glazen flesjes. Die is omgevallen waardoor alles vol glas lag.”

Volgens Sven Baert moet het om jongeren uit de omgeving van Waasmunster gaan. “Waarom ze uitgerekend hier rondhangen, is me echter een raadsel. De zaak ligt natuurlijk afgelegen en er is weinig passage. Er brandt ook amper verlichting in de straat.”

Taverne beveiligen

Er wordt nu bekeken op welke manier de taverne beter beveiligd kan worden. “We denken aan camerabewaking of een alarmsysteem. Een bunker kan je hier natuurlijk niet van maken.” Ondanks het aanhoudend vandalisme wordt er nog steeds volop geïnvesteerd in Del Mare. “We zijn nu bezig met opfrissingswerken. De toog wordt uitgebreid en er komen binnenkort enkele petanquebanen bij. Als het seizoen van de zeilclub terug start in maart zal er wel opnieuw meer beweging zijn. Tot die tijd hoop ik dat alle voorbijgangers een oogje mee in het zeil houden. We vragen dan ook om verdachte zaken zeker meteen te melden aan de politie.”