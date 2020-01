Jonge bestuurster levensgevaarlijk gewond na zware klap tegen verlichtingspaal Kristof Pieters

22u02 0 Waasmunster Een jonge vrouw is woensdagavond levensgevaarlijk gewond geraakt toen ze met haar wagen tegen een betonnen verlichtingspaal knalde in de Potaardestraat.

Buurtbewoners hoorden een luide knal en gelijktijdig viel de elektriciteit uit. Toen ze op straat gingen kijken troffen ze een ware ravage aan. De wagen, een Peugeot, was tot schroot herleid en de verlichtingspaal was door de zware klap afgebroken. Daardoor kwamen ook enkele elektriciteitskabels naar beneden. De opgeroepen hulpdiensten moesten de bestuurster uit het wrak bevrijden waarna ze met levensbedreigende verwondingen naar het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas werd overgebracht. De straat bleef een hele tijd afgesloten voor alle verkeer en een tiental woningen zat enkele uren zonder elektriciteit.