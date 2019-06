Jong gezin ongedeerd bij aanrijding op E17 Kristof Pieters

24 juni 2019

16u49 1 Waasmunster Op de E17 richting Antwerpen kwam het maandagmiddag om 14.15 uur tot een aanrijding tussen een personenwagen en een minibusje met Tsjechische nummerplaat. Een jong gezin met kleine kinderen bleef gelukkig ongedeerd.

Vermoedelijk schatte de bestuurder van de minibus de snelheid van de BMW die voor hem reed verkeerd in waardoor het tot een aanrijding kwam. In de BMW zat een jong gezin met kleine kinderen, maar zij bleven gelukkig allen ongedeerd. Beide wagens waren wel niet meer rijvaardig. Een opgeroepen ziekenwagen controleerde iedereen, maar er moest uiteindelijk niemand mee naar het ziekenhuis. De ziekenwagen bleef wel even preventief ter plaatse omwille van de hitte. De betrokkenen konden niet anders dan achter de vangrail wachten tot hun voertuigen getakeld werden. De brandweer kwam ter plaatse voor het opruimen van brokstukken die op de rijbaan lagen. Er ontstond een file met een wachttijd van een 15-tal minuten.