Jaar celstraf voor hardleerse bestuurder die 28ste veroordeling oploopt Koen Baten

15 oktober 2019

12u07 1 Waasmunster G.K. uit Waasmunster stond vanochtend voor de 28e keer voor de politierechtbank in Dendermonde. Hij moest zich verantwoorden voor het sturen tijdens een rijverbod zonder examens af te leggen. In het verleden werd hij ook al eerder voor zelfde feiten veroordeeld.

K. zelf had geen enkele verklaring meer waarom hij voor de rechtbank in Dendermonde moest verschijnen. Hij beseft dat hij fout geweest is en de gevolgen zal moeten dragen. De advocaat van de beklaagde vroeg nog om mild te zijn, maar het strafblad van de man telt al heel wat pagina’s. “Onder meer geen verzekering, geen proeven afgelegd, sturen spijts verval, het staat er allemaal al op", zei Peter D’Hondt.

De politierechter stuurde de man een jaar naar de cel. Bovendien kreeg de man ook een geldboete van 8.000 euro en een rijverbod van drie jaar met alle examens opgelegd. Er werd ook een deskundige aangesteld die een onderzoek moet uitvoeren of K. nog geschikt is om achter het stuur te kruipen. De rechtbank zal hier later uitspraak in doen. “Volgende keer ben je ook je wagen kwijt", besloot D’Hondt.