Jaar celstraf voor bestuurder die fietsende mama en haar kindjes van de weg maaide Koen Baten

20 december 2019

14u18 0 Waasmunster T.B. is door politierechter Peter D’Hondt veroordeeld tot een jaar cel na het zware ongeval dat hij op 30 augustus 2018 veroorzaakte. Onder invloed van alcohol reed hij aan een te hoge snelheid met zijn gloednieuwe BMW in op drie fietsers, die allen een tijd in levensgevaar verkeerden. “Hij wilde met zijn nieuwe bolide patsergedrag vertonen en laten zien dat hij kon rijden, maar dit liep bijna dramatisch af”, aldus Politierechter Peter D’Hondt.

Het ongeval gebeurde omstreeks 20 uur aan de Koolputten in Waasmunster. T.B. kwam van de N41 en reed richting de Koolputten toen hij in een scherpe bocht de linkerkant van de weg nam en de drie fietsers van de weg maaide. “Ze kwamen achttien meter verder in de zandgrond terecht na de impact", zegt D’Hondt in het vonnis. “De plaats is daar zeer druk bezocht door voetgangers en fietsers, maar toch moest beklaagde laten zien dat hij een nieuwe bolide had waar hij goed mee kon rijden".

Gedronken

Op het moment van de feiten reed beklaagde minstens 70 kilometer per uur, de impact gebeurde aan 64 kilometer per uur. Bovendien had hij gedronken. “Het is een wonder dat er bij deze klap geen doden gevallen zijn. De kinderen ondervinden nog altijd nadeel en krijgen nog steeds thuis onderwijs", aldus D’Hondt. “Een strenge straf is een maatschappelijk signaal dat dit rijgedrag niet meer getolereerd kan worden vandaag de dag.”

Naast de gevangenisstraf van een jaar kreeg de man ook een geldboete van 2.400 euro en drie jaar rijverbod. Hij zal ook alle examens opnieuw moeten afleggen en medische proeven ondergaan. Zijn nieuwe BMW 350 werd verbeurd verklaard door de politierechtbank.