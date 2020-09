Inbraakalarm zorgt voor rookontwikkeling in gesloten kledingwinkel Concept Fashion Store Kristof Pieters

12u36 0 Waasmunster Een inbraakalarm met een rookgordijn bij de kledingwinkel Concept Fashion Store zorgde woensdag voor ophef in Waasmunster. De brandweer rukte met heel wat materiaal en manschappen uit.

Het was een voorbijganger die rond 11 uur alarm sloeg. De vrouw merkte rook op in de etalage en verwittigde meteen de brandweer. De posten van Waasmunster en Sint-Niklaas rukten vervolgens met groot materiaal en heel wat manschappen uit naar de winkel aan de Grote Baan in Waasmunster.

Bij aankomst bleek het echter dat de rook afkomstig was van een inbraakalarm. Het alarm met rookgordijn was om ongekende reden geactiveerd Er werden geen braaksporen aangetroffen, vermoedelijk ging het dus om een storing in het systeem.

Er was geen schade aan de winkel of aan de kleding. De brandweer plaatste wel een overdrukventilator om de rook uit de winkel te blazen. De Concept Fashion Store maakt deel uit van de Brantano-keten en is sinds het faillissement enkele weken geleden gesloten. Het is voorlopig niet duidelijk of de winkel de deuren nog zal heropenen.