Inbraak in weekendverblijf in Vortekoestraat Kristof Pieters

09 februari 2020

09u46 0

Dieven hebben ingebroken in een weekendverblijf in de Vortekoestraat in Waasmunster. Ze raakten binnen via een raam. Alles werd doorzocht en er werd een grote wanorde achtergelaten. Het precieze nadeel is nog niet gekend. De inbraak werd in de loop van voorbije week gepleegd maar werd pas in het weekend door de eigenaar vastgesteld.