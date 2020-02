Inbraak in leegstaande woning in de Potaardestraat Kristof Pieters

23 februari 2020

11u17 0 Waasmunster In de Potaardestraat in Waasmunster werd vrijdag een inbraak vastgesteld. Het gaat om een leegstaande woning.

De inbraak werd vastgesteld door de eigenaar die aan de overkant woont. Het gaat om een leegstaande woning. Er werd ingebroken via de achterzijde. Daar werd een raam opengebroken dat uitgeeft op het toilet. In het toilet werd de slotvaste deur eveneens opengebroken. Een tweede raam vertoonde eveneens braakschade en stond open. Wellicht om de vlucht te nemen. In de woning werden verschillende kasten geopend. Er werd niks gestolen.