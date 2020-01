Hobbykweker voor rechter wegens diefstal “lelijke” Japanse sierkippen Nele Dooms

22 januari 2020

08u46 2 Waasmunster De vermeende diefstal van acht Japanse sierkippen brengt Jonathan T. uit Waasmunster voor de Dendermondse rechter. Zelf ontkent hij ook maar één hen van zijn rivaal, een andere sierkweker uit Aalst, gestolen te hebben. Maar de burgerlijke partij eis zo’n 13.000 euro schadevergoeding.

De Yamato’s, daar draait het proces om. Het zijn Japanse sierkippen. Kenmerken zijn een gerimpelde huid en harde veren met veel kale plekken zodat de rode huid zichtbaar is. Ze staan gekend als vechthoenders. “Het zijn gewoon lelijke beesten”, liet meester Naessens, advocaat van beklaagde Jonathan T. zich tijdens het proces ontvallen.

Maar de kippen blijken in het wereldje wel gegeerd. Zo bleek tijdens het proces. Het zijn prijsbeesten op expo’s van pluimvee in binnen- en buitenland. Burgerlijke partij Geert C. uit Aalst, een naam in het wereldje van sierkwekers, bezit verschillende Yamato’s, in grote kooien in zijn tuin, die bewaakt worden met camera’s. Hij beschuldigt er T. van dat die acht van zijn waardevolle kippen gestolen heeft en eist daarvoor een schadevergoeding van bijna 13.000 euro.

Volgens burgerlijke partij en openbaar aanklager staat de diefstal op camerabeelden, maar T. betwist dat hij daarop te zien is. “Je ziet iemand naar die kooien lopen ja. Maar dat is absoluut niet mijn cliënt, die zwaarder is. En op de beelden is zelfs niet te zien dat er kippen weggenomen worden”, maakte Naessens zich sterk.

De burgerlijke partij schuift het motief voor de diefstal bij de “obsessie van T. om raszuivere Yamato’s in zijn bezit te hebben. “T. was eerder al eens een hen komen lenen om ermee te kweken en die heeft hij daarna mooi teruggegeven”, schetste de advocaat van C. “Maar een zuivere bloedlijn kreeg hij niet, want de haan was geen Yamato. Bovendien overleden zijn kippen. T. wilde opnieuw een hen lenen om te herbeginnen en bedreigde mijn cliënt zelfs dat hij zigeuners op hem af zou sturen als hij ze niet ter beschikking stelde. Hij wilde die kippen zo graag, dat hij ze gewoon komen stelen is. Ze werden later bij hem aangetroffen.”

T. betwist dat de kippen die bij hem gevonden waren, die van C. zijn. “Een zogezegde deskundige heeft vastgesteld dat het om dezelfde bloedlijn gaat. Die man kon zelfs geen beroepskwalificatie voorleggen”, sneerde Naessens. “We betwisten overigens ook het bedrag van de schadevergoeding. De burgerlijke partij spreekt van een waarde tot 3.000 euro per kip. Op eBay vind je er tussen 125 en 1.200 euro. De grond van de zaak is echter dat we formeel betwisten ook maar iets met diefstal te maken te hebben.”

Vonnis volgende maand.