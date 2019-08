Hartverwarmend: nadat vandalen zwembad kapot sneden toch nog waterpret voor getroffen gezin Kristof Pieters

27 augustus 2019

17u01 0 Waasmunster Uitgerekend bij deze tropische temperaturen kan een gezin uit Waasmunster toch nog waterpret beleven dankzij een gulle gift. Vandalen sneden vorige week het zwembad stuk waar de alleenstaande mama Kris Truyts lang voor gespaard had. De verdeler van de zwembaden bezorgde na het lezen van het artikel het gezin een nieuwe kuip. “En buren hebben me een handje geholpen om alles recht te zetten. De solidariteit is hartverwarmend”, getuigt Kris.

De zomervakantie dreigde vorige week in mineur te eindigen voor Matthew (15), Jason (11) en Duncan (9). Vandalen sneden ’s nachts hun zwembad stuk. Zo’n 50.000 liter water vloeide weg. Hun moeder Kris Truyts getuigde in onze krant over het grote verdriet dat dit veroorzaakte bij haar kroost. Als alleenstaande mama was er namelijk geen geld om op vakantie te gaan en voor het grote zwembad had ze lang moeten sparen.

Het verhaal lokte heel wat reacties uit. “Ik was eerst wat overweldigd want via Facebook hebben honderden mensen me gecontacteerd”, vertelt ze. “Zelfs uit Nederland heb ik enorm veel reacties gekregen van mensen die nog een zwembad hadden staan, een crowdfunding wilden opstarten en zelfs iemand die de factuur voor mij wilde betalen. Ik was echt overdonderd.”

Simba Toys

De oplossing kwam echter van de firma Simba Toys uit Aalbeke, verdeler van de bekende Intex zwembaden. Het bedrijf had eveneens het verhaal gelezen in onze krant en besloot om een nieuwe kuip op te sturen. “Herstellen was bijna onmogelijk omdat de vandalen in een hoek hadden gesneden waar de meeste druk op kwam te staan”, legt Kris uit. “Ik had zelf al opgezocht hoeveel een nieuwe kuip zou kosten en dat kwam toch op 800 euro. We zijn enorm blij met deze geste. Ik heb zoveel mogelijk alle berichten beantwoord die aan ons gestuurd zijn de voorbije week. Zoveel solidariteit hadden we echt niet verwacht.”

Ook de buren toonden zich van hun mooiste kant want om het zwembad terug op te bouwen kon Kris rekenen op enkele helpende handen. De drie jongens zijn alvast in de wolken. “We hadden niet meer gedacht dat we nog deze zomer opnieuw in het water konden spelen”, lacht Jason. Zijn mama ook niet. “De fabrikant had aan de telefoon gezegd dat ze een nieuwe kuip gingen opsturen zodat we volgend jaar opnieuw zwemplezier konden beleven in de tuin. Maar toen de weerberichten een derde hittegolf voorspelden, hebben we meteen besloten om het nu nog terug op te stellen. Het vullen van het zwembad zal wel drie dagen in beslag nemen maar intussen kunnen de jongens er wel al in ravotten. Bovendien laten we het zwembad in de winter staan. Vorig jaar was dit ook perfect gelukt. Het enige waarvan ik schrik heb, is vandalisme. Het onderzoek naar de daders heeft nog niks opgeleverd. We zullen nu wel een camera plaatsen.”

En het gezin mag ook uitkijken naar een vakantie samen. Roompot heeft de mama en drie zonen een week in de herfstvakantie cadeau gedaan in één van haar parken in Zeeland. “Dan kunnen we zelfs in het najaar nog eens gaan zwemmen”, lacht Kris. “Ik had nooit gedacht dat er uit zo’n nare ervaring zoveel goeds zou voortkomen.”