Grootschalige werken in Neerstraat starten op 25 mei: “Gescheiden riolering en nieuw wegdek” Yannick De Spiegeleir

17 mei 2020

15u26 3 WAASMUNSTER In de Neerstraat starten op donderdag 25 mei riolerings- en wegeniswerken die anderhalf jaar in beslag zullen nemen. De grootschalige werken zullen overlast met zich meebrengen, want de verkeersader vormt een belangrijkste verbindingsweg tussen het centrum van Waasmunster en Lokeren.

Normaal hadden de werken al langer moeten aanvatten en werden de bewoners op een tweede informatievergadering op de hoogte gebracht van de concrete plannen en timing, maar het coronavirus gooide roet in het eten. Als alternatief kwam het gemeentebestuur met een ruime infobrochure op de proppen die in de bussen valt bij de betrokken bewoners.

“Deze ingrijpende werken brengen onvermijdelijk hinder met zich mee. De Neerstraat is een belangrijke verbindingsweg. Bij gebrek aan een parallelle weg moest een langere omleidingsweg uitgestippeld worden. De doorgang voor fietsers en voetgangers via de werf blijft echter steeds gewaarborgd. Om de leefbaarheid voor de bewoners van wijk Ruiter te vrijwaren werd eveneens een circulatieplan ontworpen”, verduidelijken burgemeester Jurgen Bauwens (CD&V) en schepen van Openbare Werken Guido De Cock (CD&V). Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om de weginfrastructuur grondig aan te passen.

Waterzuiveringinstallatie

Met deze werken willen Aquafin, RioPact en de gemeente Waasmunster het afvalwater van ongeveer 400 inwoners uit Waasmunster, dat nu nog rechtstreeks in de grachten belandt, aansluiten op het rioleringsnet en zo naar een waterzuiveringsinstallatie brengen. Om dit te realiseren, zal Aquafin een collector aanleggen in de Neerstraat, tussen de Henri De Lovinfossestraat en de brug van de E17. In de volgende fase zal het tweede deel van de Neerstraat en Sousbeekstraat / Groenselstraat worden voorzien van een collector. Aan beide projecten worden tal van kleinere projecten gekoppeld om het afvalwater van een aantal zijstraten te kunnen afvoeren naar een zuiveringsinstallatie. De betonplaten van de rijweg worden vervangen door asfalt. Daarnaast worden, met subsidiëring van de provincie en Vlaanderen, volwaardige en veilige fietspaden aangelegd.

De werkzone werd opgesplitst in zeven deelzones en evenveel fasen. De eerste fase start op donderdag 25 mei en vindt plaats tussen de Henri De Lovinfossestraat tot net voor de aansluiting met Vicus Pontrave. Vicus Pontrave, Neermolen en Mantawijk zijn dan bereikbaar via Vicus Pontrave als men uit de richting van Lokeren komt. De wijk is niet bereikbaar via het centrum van Waasmunster. Deze fase zal vermoedelijk duren tot na het bouwverlof (eind augustus) met uitzondering van de toplaag asfalt. De exacte einddatum kan niet worden meegegeven omdat de uitvoering van de werken sterk weersafhankelijk is. Nadien schuiven de werken stelselmatig op richting Lokeren.

Wie op de hoogte wil blijven van de vordering van de werken en een huidige stand van zaken wil, kan surfen naar www.aquafin.be/particulieren/waar-werken-we/20527A.