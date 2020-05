Groen breekt lans voor digitale gemeenteraad Yannick De Spiegeleir

04 mei 2020

16u01 1 Waasmunster Op woensdag 29 april besloot het gemeentebestuur van Waasmunster de gemeente- en OCMW-raad te laten doorgaan in Hoogendonck met inachtneming van de maatregelen rond sociale afstand, maar zonder publiek. Net als Open Vld dringt Groen Waasmunster er op aan om de vergadering digitaal te organiseren.

Het gemeentebestuur gaf bij monde van burgemeester Jurgen Bauwens (CD&V) vorige week al te kennen dat het wil instaan voor een hybride vorm van vergaderen: per fractie is de fractieleider aanwezig, de overigen volgen de vergadering digitaal, kunnen reageren en stemmen. Ook de bevolking kan meevolgen.

Groen-gemeenteraadslid Marc De Beule woonde de vergadering woensdag alsnog bij om tussenkomsten te kunnen houden en zijn stem vanuit de oppositie te laten horen. Op de agenda van de gemeenteraad stond onder meer een punt over het Burgemeestersconvenant. “Groen Waasmunster staat volledig achter de doelstellingen hiervan, maar vindt dat het zeer veel ruimte overlaat aan de gemeente voor de concrete invulling ervan. Zolang daar niets over geweten is blijft het gissen naar de realisatie”, klinkt het.