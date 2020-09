Glutenintolerantie dochtertje inspireert Stefanie om webshop op te richten: “Ruim aanbod van glutenvrije etenswaren” Yannick De Spiegeleir

01 september 2020

09u40 0 Waasmunster Wie kampt met glutenintolerantie is sinds kort aan het juiste adres bij Noa’s Glutenfree Webshop in Waasmunster. De moeizame zoektocht naar geschikte etenswaren voor haar dochtertje Noa (4) bracht Stefanie Vissers op het idee. “Onze ruime aanbod bewijst dat ook glutenvrije eten smaakvol kan zijn.”

Glutenintolerantie of coeliakie heeft een niet te onderschatten impact. Gluten beschadigen het slijmvlies in de dunne darm, met als gevolg een slechte opname van voedingsstoffen, diarree, constipatie, groeiachterstand en vermoeidheid. Net als bij lotgenoten manifesteerde de aandoening zich bij Noa in de vorm van buikpijn en stoelgangproblemen. Ze woog minder en groeide minder dan het gemiddelde kind van haar leeftijd. Eens gediagnosticeerd was het probleem niet volledig van de baan.

Aanpassen

“In ons land zijn weinig restaurants en tavernes bewust bezig met een glutenvrij aanbod. Al hebben we sinds kort wel enkele frituren in de buurt die gestart zijn met een aanbod van glutenvrije snacks: een mooie sprong voorwaarts”, vertelt Stefanie. “In de supermarkt hebben ze wel iets van glutenvrije producten, maar niet veel keuze of geen lekkere producten. Glutenvrij eten is een enorm verschil qua smaak .” Ook nu het nieuwe schooljaar start is het aanpassen. “Noa heeft haar eigen doosje met koekjes als er eens een traktatie is van een kindje zodat ze ook iets glutenvrij heeft, of als ik het op voorhand weet dan maak ik zelf iets lekker thuis. We hebben ook een kinderboekje dat we elk schooljaar meegeven met de juf om de andere kindjes te laten begrijpen waarom Noa geen koek mag van hun want daar kan ze heel ziek van worden. Gelukkig gebeurt dit zelden.”

Completer aanbod

Er was nood aan een completer en beter aanbod vond Stefanie. Daarom stampte ze Noa’s Glutenfree Webshop uit de grond. “Speciale bloem om cakes mee te maken, pasta, lekkere koekjes of snoepjes: we hebben het allemaal in het gamma. Zelf ben ik wel fan van de glutenvrije kriek. Noa is nog wat te jong om deze te proeven”, lacht haar mama. “Maar zelfs haar grote zus, die niet glutenvrij moet eten, lust ook heel graag de glutenvrije koekjes en spaghetti. Het bewijst dat ook glutenvrije etenswaren smaakvol kunnen zijn.”

Plannen voor een fysieke winkel zijn er momenteel niet. “Maar er is wel de mogelijkheid om af te halen in ons afhaalpunt in Sint-Niklaas bij de firma DW-Rent of bij ons thuis in Waasmunster op afspraak, dat is vooral met het oog op verse producten zoals brood en taarten en diepvriesproducten”, besluit Stefanie.

Voor meer info: https://noasglutenfreewebshop.be/