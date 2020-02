Gevangenisstraf voor bestuurder die verschillende rijverboden gewoon naast zich neerlegt Koen Baten

11 februari 2020

14u42 0 Waasmunster Al 19 veroordelingen en verschillende keren veroordeeld voor sturen tijdens een rijverbod. K.V. is niet aan zijn proefstuk toe en stond nu opnieuw terecht voor de rechtbank in Dendermonde voor sturen tijdens een rijverbod van zes maanden. “Er ontbrak iets op een feest in mijn zaak en dat moest ik dringend gaan halen”, aldus K.

De feiten dateren van 5 november 2018. Die dag was er een feest in een van de zaken van de beklaagde. “Hij merkte echter dat er iets heel belangrijk vergeten was en sprong toen in de wagen om dit te gaan halen", aldus zijn raadsman. “Hij beseft dat het erg dom was en dat hij het niet had mogen doen", klinkt het.

Naast het rijverbod had de man ook zijn examens nog niet afgelegd die hem opgelegd werden. Het was uiteindelijk een politiepatrouille die de man herkende in Waasmunster en hem langs de kant plaatste. Het openbaar ministerie vroeg een celstraf, terwijl de verdediging dit probeerde te vermijden. De politierechter ging hier echter niet op in en legde hem een jaar celstraf op waarvan de helft met uitstel. Bovendien moet hij een boete betalen van 16.000 euro en kreeg hij opnieuw twee jaar rijverbod en alle examens opgelegd.