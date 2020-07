Genieten tussen kunst: Koenraad Rossaert opent expoterras in tuin Yannick De Spiegeleir

04 juli 2020

17u43 0 Waasmunster Op zoek naar een alternatieve zomerbar met een hoek af? In de gezellige tuin van kunstenaar Koenraad Rossaert en zijn vrouw Ann kan je genieten van een drankje en hapje in combinatie met een selectie van zijn kunstwerken.

De zwarte Ruiter in de gelijknamige wijk in Waasmunster, het bronzen beeld van Edmond Verstraeten op de Dries van Sombeke of de Klokkenlapper in de dorpskern van Belsele: het werk van Koenraad Rossaert is op heel wat publieke plaatsen te bewonderen in het Waasland.

In zijn tuin kan je sinds kort nog meer opmerkelijke kunstwerken van de man bewonderen. “De meeste kunstgalerijen zijn te vinden in de stad, met dit expoterras wil ik een landelijk alternatief bieden”, verduidelijkt Koenraad. Eén van de blikvangers van het alternatieve zomerterras is de bar die gemaakt werd van de werktafel van wijlen kunstenaar Luc Schelfhout en nog de sporen draagt van zijn creaties. “In de toekomst wil ik hier ook graag workshops geven.”

(lees verder onder de foto)

Het expoterras van Koenraad en Ann is elke week open op vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 20 uur in de Vortekoestraat 41. Wie de bar wil bereiken met de auto kan dat enkel via de N70, vanuit de Ruiterwijk is de bar bereikbaar met de fiets.