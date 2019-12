Gemeentebestuur stelt tien speerpunten voor uit meerjarenplanning: nieuw gemeentehuis op site Meermin Yannick De Spiegeleir

11 december 2019

16u52 0 Waasmunster De Waasmunsterse bestuursmeerderheid van CD&V en N-VA investeert deze legislatuur fors in infrastructuur voor een bedrag van 25 miljoen euro. Dat blijkt uit de meerjarenplanning die volgende week wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Een overzicht van de tien speerpunten uit de beleidsnota: ‘Ambitieus voor een warm en modern Waasmunster’.

1. Eind dit jaar openen de deuren van het nieuw gemeenschapscentrum De Meermin aan de Abdij van Roosenberglaan. Op dezelfde site plant de gemeente de bouw van een nieuw administratief centrum, de facto een nieuw gemeentehuis, want het huidige gemeentehuis aan de Vierschaar zal verkocht worden. “De waarde wordt geschat op 450.000 euro”, weet burgemeester Jurgen Bauwens (CD&V). “Het nieuw administratief centrum zal openen medio 2021 en zal onze diensten centraliseren, wat ook voor de burger veel klantvriendelijker is”, vult schepen Tom Baert (N-VA) aan.

2. De Academie voor Beeldende Kunsten krijgt een nieuwbouw. “Ook het filiaal aan de Ruiter zal verhuizen naar de nieuwbouw op de locatie van de vroegere refter van de gemeenteschool. De opening is voorzien tegen 2021”, zegt schepen van Sport Petra Verstappen (N-VA).

3. Er worden geluidsschermen geplaatst aan de E17 ter hoogte van de Heide en de Nederheirweg, waarvan de kost gedeeltelijk gedragen wordt door de gemeente en gedeeltelijk gesubsidieerd wordt. “Het stuk ter hoogte van de Groenstraat wordt niet gesubsidieerd. De gemeente kan deze kost niet alleen dragen”, zegt schepen van Omgeving Ilse Poppe (CD&V)

4. De gemeente wil inzetten op duurzame mobiliteit en gaat het aantal elektrische laadpalen uitbreiden van 2 naar 5. Zowel in Sombeke, Sint-Anna als op de Ruiter komt er een laadpaal.

5. Het netwerk van ANPR-camera’s met nummerplaatherkenning wordt uitgebreid. “Met camera’s vormen we een veiligheidsschild rond de gemeente”, klinkt het.

6. De gemeente gaat over tot de aankoop van een huis en bijhorende kapel in de Kerkstraat om er een nieuw gemeentelijk museum in te richten met de collecties van heemkundige Kring ’t Sireentje die omwille van de brandveiligheid kasteel Blauwendael verlaat. “Ook een deel van de collectie van de Roosenbergabdij krijgt er zijn plaats”, aldus schepen van Cultuur Werner De Nijs.

7. Het Kasteel Blauwendael zal gerenoveerd worden. De kostprijs is 3 miljoen euro. “1,8 miljoen euro wordt gesubsidieerd. Een verkoop is uitgesloten”, zegt burgemeester Bauwens.

8. De gemeente ontwikkelt een masterplan voor de opwaardering van de Molenwijk. “We zetten zowel in op de renovatie van de bestaande sociale woningen als nieuwe gezinswoningen”, zegt schepen van Sociale Zaken Tom Baert.

9. Er wordt een prioriteit gemaakt om voet- en fietspaden aan te pakken. “Elk jaar zullen we 200.000 euro investeren in die doelstelling met ingang van 2020”, zegt schepen van Mobiliteit Guido De Cock.

10. Tot slot verlaagt het gemeentebestuur vanaf 2023 de belasting voor alleenstaanden van 130 euro naar 65 euro. “Goed voor een inspanning van 60.000 euro. De gemeentelijke schuldenlast blijft de komende jaren stabiel en daalt zelfs licht van 188 euro per inwoner in 2017 naar 186 euro per inwoner tegen het einde van deze legislatuur.”