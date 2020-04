Gemeente zoekt kandidaten voor recreatiezone Vinkenlaan: “Compromis bereikt met uitbaters camping Gerstekot” Yannick De Spiegeleir

16u54 0 Waasmunster De gemeente Waasmunster heeft via haar website en sociale media een oproep gelanceerd voor kandidaten voor de recreatiezone in de Vinkenlaan die tot nu toe werd uitgebaat door mensen van camping Gerstekot dat verder gaat in een afgeslankte vorm. “De draagkracht van de buurt en de mobiliteit in de Vinkenlaan wordt mee in rekening gebracht bij de zoektocht naar geschikte kandidaten”, zegt burgemeester Jurgen Bauwens (CD&V).

Aan de basis van de zoektocht naar een nieuwe uitbater ligt volgens de uitbater de historische schuld van de camping ten opzichte van de gemeente die eigenaar is van de gronden en gebouwen op de site. “Als goede huisvader hebben we een akkoord bereikt met de uitbaters die hun schulden de komende zes jaar kunnen aflossen. De erfpacht is verbroken”, zegt Bauwens. De camping kan haar activiteiten wel gedeeltelijk verderzetten op de aanpalende gronden die in private handen zijn.

Kandidaten voor de recreatiezone kunnen zich melden tot en met 15 juni. “Belangrijk is dat we zeker rekening zullen houden met de draagkracht van de buurt en de mobiliteitsafwikkeling in de Vinkenlaan”, benadrukt Bauwens.