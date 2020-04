Gemeente verbiedt verenigingen om te bedelen aan huis: “Met spijt in het hart, maar valt onder niet-essentiële verplaatsingen” Yannick De Spiegeleir

01 april 2020

15u23 2 Waasmunster De veiligheidscel van de gemeente Waasmunster vraagt haar inwoners en verenigingen begrip te hebben voor een verbod om goederen aan huis te bedelen. “Het gaat hierbij bijvoorbeeld om steunacties voor lokale verenigingen, of acties voor het goede doel. De federale en Vlaamse maatregelen verbieden echter dit soort bedelingen. Het gaat hier immers om niet-essentiële verplaatsingen”, klinkt het.

Burgemeester Jurgen Bauwens (CD&V) vraagt begrip aan de Waasmunsteraars. “De veiligheidscel moet jammer genoeg dergelijke, goed bedoelde, initiatieven altijd negatief beoordelen. We begrijpen en waarderen ten zeerste dat de lokale bevolking elkaar en de verenigingen wil helpen. Dat is in deze tijden sowieso zeer belangrijk. Verplaatsingen moeten, als we de coronacrisis snel achter de rug willen hebben, echter beperkt blijven tot het hoogstnoodzakelijke. Met spijt in het hart moeten we zeggen dat deze activiteiten hier niet onder vallen”, klinkt het.

Welkom gebaar

De Vrienden van Vrije Reservaten van Waasmunster (VVRW) past er alvast een mouw aan door hun verkoop van een weidebloemmix voor de Warmste Week niet meer huis-aan-huis te bezorgen maar via de post. “Stort 5 euro op ons rekeningnummer BE98 7350 5357 3993 met vermelding van je naam en volledig adres en wij bezorgen je de bloemenmix via bpost. Heb je geen ruimte voor onze weidebloemenmix, schenk ze aan een zorgverlener of een andere helpende hand. Een welkom gebaar voor hen in deze bijzondere tijden”, zegt Raf Van Cleuvenbergen van VVRW.

Burgemeester Bauwens wil ook nog benadrukken dat de meeste burgers de coronamaatregelen zeer goed naleven. “We merken dat de politie zeer weinig dient tussen te komen op ons grondgebied. We moeten dit blijven volhouden, maar ik wil de Waasmunsteraars nu al bedanken voor hun burgerzin.”