Gemeente onderzoekt alternatieve stek voor heemkundig museum: “Huidige locatie in Blauwendael niet brandveilig” Yannick De Spiegeleir

10 september 2019

18u13 0 Waasmunster Het heemkundig museum van Waasmunster dient haar vaste stek in Bauwendael te verlaten omwille van het ontbreken van een nooduitgang voor de brandveiligheid. “Deze onveilige situatie en de moeilijke ontsluiting binnen het kasteel vormen de basis van de beslissing van het bestuur om op zoek te gaan naar een nieuwe locatie”, zegt burgemeester Jurgen Bauwens (CD&V).

Het heemkundig museum ‘ ’t Sireentje’ bevindt zich op de tweede verdieping van het kasteel en er zijn ook een aantal expositieruimtes onder het dak gevestigd. Dit alles is verbonden met 1 smalle trap wat veel te weinig is als ontsluiting als er zich een probleem voordoet. Tevens is het kasteel niet voorzien van een lift waardoor het voor heel wat mensen niet toegankelijk is.

Het bestuur heeft ook de intentie om op termijn het kasteel te renoveren en een totaalvisie te ontwikkelen voor Blauwendael zodanig dat het kasteel ook meer gebruikt kan worden.

“Maar laat ons duidelijk zijn dit is absoluut niet het einde van het Sireentje, integendeel”, benadrukt Bauwens. “Binnen de besprekingen van het meerjarenplan zijn er voor het Sireentje twee locaties die worden overwogen. Ofwel wordt de bovenverdieping van het oude Mantagebouw ingericht, waar wel een lift is ofwel verhuizen we naar een gebouw in de Kerkstraat. Momenteel zijn we in onderhandeling met de zuster van de Verrezen Zaligmaker om een pand met bijhorende kapel te kunnen betrekken”, vervolgt de burgemeester.

Gemeentelijk museum

Het bestuur wil zelfs nog een stapje verder gaan. “Het is de bedoeling dat de unieke collectie van de Roosenberg Abdij ook onderdak krijgt in het nieuwe museum zodanig dat er eerder wordt gedacht aan een gemeentelijk museum waarin beide collecties onderdak krijgen”, aldus Bauwens.

“Wanneer beide musea onder 1 dak zitten zal dit ongetwijfeld leiden tot een interessante culturele kruisbestuiving waarbij ons historische erfgoed op een interessante en moderne manier kan worden geëtaleerd.”