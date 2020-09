Gemeente koopt filmprojectiescherm en lift aan voor theaterzaal De Meermin Yannick De Spiegeleir

21 september 2020

18u50 0 Waasmunster In de gemeenteraad zette een meerderheid het licht op groen voor de aankoop van een beamer en projectiescherm en lift voor de theaterzaal in het toekomstige gemeenschapscentrum De Meermin.

De beamer en het projectiescherm worden aangekocht met het oog op filmvoorstellingen. De opdracht wordt geraamd op 39.930 euro (inclusief btw).

De personenlift en hoogtewerker is noodzakelijk om theaterspots in te richten en het onderhoud aan de theatertrekken mogelijk te maken. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 16.000 euro.

Oppositiepartij Open Vld stemde tegen. “Zolang we niet over een gedetailleerd plan beschikken van de uitgaven stemmen wij tegen. We houden bovendien ons hart vast met het administratief centrum dat ook nog in de steigers staat”, aldus Open Vld-fractieleider Bart Waterschoot.