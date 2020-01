Gemeente gaat straathoekwerker inzetten in Hollandse Molenwijk: “Overlastproblematiek aanpakken” Yannick De Spiegeleir

05 januari 2020

10u38 3 Waasmunster Voor het eerst in haar geschiedenis gaat de gemeente Waasmunster een straathoekwerker aanwerven. Met die maatregel wil het de rust doen weerkeren in de Hollandse Molenwijk. “De nieuwe kracht wordt onze antenne in de buurt”, zegt schepen van Sociale Zaken Tom Baert (N-VA).

Het is een opmerkelijke beslissing van het Waasmunsterse gemeentebestuur. Normaal worden straathoekwerkers vooral ingezet in steden, maar de Hollandse Molenwijk kampt al langer met problemen. Buurtbewoners klaagden eerder al over pesterijen in de vorm van scheldpartijen of het gooien met bommetjes. Wat misschien ooit begon als kattenkwaad, groeide uit tot ernstige overlast die de hele buurt verziekt. Er waren talloze meldingen van vernielde ruiten, vandalisme en woningen die binnengedrongen werden. Dat zorgt voor een onveiligheidsgevoel bij de burger. De voorbije jaren schakelde de gemeente en politie al een versnelling hoger met gerichte acties en een mobiele camera om daders op heterdaad te betrappen.

Sociaal Huis

“Met de aanwerving van een straathoekwerker die de problematiek in kaart moet brengen en mee oplossingen moet uitdokteren, wil we de overlastproblematiek niet enkel repressief, maar ook preventief aanpakken”, zegt schepen Baert. “De nieuwe kracht zal werken vanuit de schoot van het Sociaal Huis en regelmatig rapporteren aan het diensthoofd.” De gemeente wil de aanwervingsprocedure nog dit jaar in gang zetten.

Baert benadrukt dat de nieuwe maatregel hand in hand gaat met de plannen voor een opwaardering van de wijk. Met ‘Den Berg Op’ aan de Belselestraat staat al een groot project in de steigers. Op die locatie zullen 25 nieuwe woningen verrijzen op maat van senioren, andersvaliden en gezinnen. “De intrek van de nieuwe huurders is voorzien voor het begin van 2021”, weet Baert.

Maar er zit meer in de pijplijn. In samenspraak met sociale huisvestingsmaatschappij De Volkswoningen bekijkt de gemeente ook waar er nog nieuwbouwprojecten kunnen verrijzen in de wijk en waar de bestaande woningen nood hebben aan een renovatie. Op vlak van comfort en energiezuinigheid is er nood aan een inhaalbeweging. “Sommige woningen geven, op zijn zachtst gezegd, een niet al te frisse indruk. Ook dat euvel willen we aanpakken, maar dit vergt de nodige planning, want bij een renovatie komt er ook een verhuisoperatie kijken van de bewoners”, aldus Baert.