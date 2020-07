Geld en laptops gestolen uit woning in Nijverheidslaan Kristof Pieters

19 juli 2020

11u03 6 Waasmunster In de Nijverheidslaan in Waasmunster hebben dieven vrijdag ingebroken in een woning in de omgeving van het kruispunt met de Heidestraat. De daders konden via de oprit naar de achterzijde van de woning geraken.

Daar troffen ze op het gelijkvloers een raam aan dat zich in kipstand bevond. Met behulp van een koevoet werd het raam opengebroken, waardoor ze zich toegang konden verschaffen tot de woning. Er werden meerdere laptops, tablets en cash geld gestolen. De inbraak werd rond 19 uur vastgesteld.

De politie benadrukt nog eens dat ramen die zich in kipstand bevinden heel onveilig zijn. Deze kunnen met brute kracht eenvoudig geopend worden. Daarnaast zijn er zelfs technieken waarbij men, zonder schade toe te brengen, dergelijke ramen via de openingsgrepen aan de binnenzijde kan openen. Het wordt dus aangeraden ramen steeds volledig te sluiten indien men niet aanwezig is in de woning.