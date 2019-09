GC Hoogendonck vertoont ‘Plannen voor Plaats’ Yannick De Spiegeleir

27 september 2019

18u06 0 Waasmunster In samenwerking met Vormingplus organiseert de gemeente Waasmunster op zaterdag 7 oktober een vertoning van de documentaire ‘Plannen voor Plaats’.

In de documentaire gaan Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck en Nic Balthazar op zoek naar vernieuwende ruimtelijke projecten en frisse ideeën over de inrichting van onze leefomgeving.

Door de verkavelingswoede en allerlei grootse bouwprojecten worden groen en open ruimte alsmaar schaarser. “Ook bij ons in Waasmunster worden we geconfronteerd met deze fenomenen. Denken we maar aan de ‘Villa-appartementen’ op de Heide, aan het woonuitbreidingsgebied Wareslage, aan de realisatie van de Dessosite en de toekomstplannen voor de site van Hoogendonck”, klinkt het.

Aan de hand van inspirerende voorbeelden en van gesprekken met deskundigen en vernieuwers laat de film zien hoe het beter kan. De filmvoorstelling duurt ongeveer één uur. Daarna worden Waasmunsteraars aangezet om te reflecteren. Inschrijven (5 euro) via www.vormingpluswd.be.