Frederik en Kenny blazen nieuw leven in bekende horecazaak Ruyterhof : “Ruimte genoeg om bezoekers te ontvangen in coronatijden” Yannick De Spiegeleir

01 juni 2020

07u57 2 Waasmunster Als cafés en restaurants straks terug de deuren mogen openen, keert met Bistro Ruyterhof een bekende naam terug in Waasmunster. Zaakvoerders Frederik Dhondt (34) en Kenny Smet (32) zijn beiden gepokt en gemazeld in de horecawereld. “De coronacrisis schrikt ons niet af.”

Ze hebben het uitgerekend: 60 mensen binnen en 70 gasten buiten. Zoveel bezoekers kunnen Frederik en Kenny straks in ontvangst nemen in het vernieuwde Ruyterhof met respect voor het coronaplan dat op tafel ligt voor de horecasector.

“We hebben hier inderdaad ruimte genoeg om bezoekers te ontvangen, ook in coronatijden”, vertellen de zaakvoerders, die eigenlijk voorzien hadden om een zaak al een maand eerder te openen, voor de gezondheidscrisis en bijhorende lockdown roet in het eten gooiden

“We richten ons ook op zakelijke etentjes, maar ook communiefeesten of rouwtafels kunnen hier perfect plaatsvinden. We hebben een feestzaal op de eerste verdieping ter beschikking. Voor evenementen is het uiteraard nog te vroeg, maar die extra ruimte komt uiteraard goed van pas”, zegt Frederik. “We staan te popelen om de mensen te ontvangen.”

Beide heren maken hun debuut als zaakvoerder, maar bouwden de afgelopen jaren een pak ervaring op in de horecasector in Sint-Niklaas. Frederik was eerder aan de slag in de Houtmuis op De Ster en taverne Kopenhagen. Kenny verdiende zijn sporen eerder al in het toenmalige Ruyterhof, de Reinaert en hotel Serwir, waarvan het laatste jaar als verantwoordelijke voor het banket. Samen broedden ze al langer op plannen en toen Scallini, de opvolger van Ruyterhof vorig jaar de boeken neerlegde, viel hun oog op het pand. Ze besloten de sprong te wagen.

“We serveren de klassieke Belgische en Franse keuken en willen de mensen af en toe verrassen met showcooking”, zegt Kenny. “Uiteraard hebben we eens gevloekt toen de coronacrisis begon vlak voor we onze deuren wilden openen, maar de coronacrisis schrikt ons niet af. We zijn begonnen aan dit avontuur dus we gaan ervoor”, klinkt het vastberaden. “Dit pand heeft veel potentieel, ook dankzij de bereikbaarheid door de ligging langs een drukke gewestweg.”

Als de overheid straks het licht op groen zet voor de heropening van de horeca opent Bistro Ruyterhof op donderdag 11 juni de deuren. Meer info: www.ruyterhof.be.