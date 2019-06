Fikse geldboete en rijverbod voor bestuurder met zware voet Koen Baten

04 juni 2019

K.S. moest zich deze morgen voor de politierechtbank in Dendermonde verantwoorden voor een zware snelheidsovertreding op de E17 in Waasmunster. De jongeman reed op 25 augustus 2018 maar liefst met een snelheid van 182 kilometer per uur in de richting van Antwerpen. Dat de feiten dan ook nog eens gebeurden iets na 14.00 uur in de namiddag fronsten de wenkbrauwen bij politierechter Peter D'hondt. “Het is tijd dat de snelheidsmaniakken uit het verkeer verdwijnen", aldus de politierechter. De man was ook niet aan zijn proefstuk toe en was in het verleden al veroordeeld voor snelheid. Deze zware voet leverde hem een geldboete op van 2.400 euro en een rijverbod van zestig dagen. Bovendien moet hij ook zijn theoretisch rij-examen opnieuw afleggen als hij nog achter het stuur wil kruipen.