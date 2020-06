Fietspool loodst schoolgaande jeugd veilig door werken in Neerstraat: “Ouders wisselen elkaar af” Yannick De Spiegeleir

15 juni 2020

17u26 3 Waasmunster Nu de ingrijpende wegenwerken in de Neerstraat volop aan de gang zijn, hebben enkele ouders het initiatief genomen om een ‘fietspool’ naar school te starten.

Deze werken zullen van lange duur zijn en veroorzaken heel wat hinder. Bovendien resulteren ze in een kilometerslange omleiding. “Door de hinder en de enorme omleiding die de wegenwerken met zich meebrengen, is een fietspool opstarten niet meer dan een logische keuze”, zegt Open Vld-gemeenteraadslid Kelly Van Nieuland en één van de ouders achter het initiatief. “We stellen iedere week een schema op, waarbij ouders elkaar onderling afwisselen om de kinderen naar school te brengen en af te halen. Als ouder zien we alleen maar voordelen. De kinderen zijn enthousiast, ze bewegen meer, leren beter omgaan met het verkeer en het is bovendien milieuvriendelijk.”

De ouders hopen hiermee een inspiratie te vormen voor de ontwikkeling van een nieuw fietsbeleid binnen de gemeente. “Zo zijn we onder meer voorstander van meer fietsstraten in de gemeente, waardoor meer ouders hun kinderen met de fiets naar school durven laten gaan", aldus Van Nieuland.