Fierens (Open Vld) wil dat gemeente bermen N446 zelf maait Yannick De Spiegeleir

18 december 2019

19u00 0 Waasmunster Oppositieraadslid Annelies Fierens (Open Vld) dringt er bij het gemeentebestuur op aan dat ze het onderhoud van het fietspad langs de gewestweg op de N446 overneemt. Het Agentschap Wegen en Verkeer deed een voorstel om het budget voor het onderhoud over te dragen.

“De gemeente ontvangt geregeld klachten over het onderhoud van het fietspad op de N446, en terecht. De fietspaden zijn slecht onderhouden en levensgevaarlijk, vooral het stuk langs kasteel Ortegat is in hele slechte staat”, stelt Fierens. “AWV stelde recent voor om de gemeente budget toe te kennen zodat de gemeente zelf het maaibeheer kan opnemen en korter op de bal spelen. Je zou denken: ideaal. Maar wat doet ons bestuur? Wegens een gebrek aan ruimte binnen de technische dienst wil men op dit voorstel niet ingaan. De Open-Vld-fractie is van mening dat nu enkel de gemeente verantwoordelijk kan worden gesteld voor de slechte staat van deze fietspaden.”

Burgemeester Jurgen Bauwens (CD&V) is het niet eens met die analyse. “Het onderhoud en het bermbeheer van gewestwegen behoort niet tot de kerntaken van een gemeentebestuur. Naast budget is er ook nood aan capaciteit binnen onze diensten. Daarom hebben wij beslist niet op dit voorstel in te gaan.”

Fierens legt zich niet neer bij de uitleg. “Het moet toch mogelijk zijn om mits een aantal verschuivingen of mits extra personeel bij de technische dienst, dit onderhoud zelf op te nemen en zo het belang van de burger te dienen? De burgers zijn niet geholpen met een lokaal bestuur dat een parapluutje opentrekt en iemand anders verantwoordelijk acht, bovendien is de gemeente verantwoordelijk voor de veiligheid”, klinkt het.