FC Zeemeermin viert 50-jarig bestaan Yannick De Spiegeleir

19 september 2019

14u14 0 Waasmunster In kasteel Blauwendael heeft het gemeentebestuur afgelopen weekend FC Zeemeermin gehuldigd naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de Waasmunsterse liefhebbersvoetbalclub.

De Waasmunsterse voetbalploeg zag het levenslicht in 1969 gesticht door Michel Ketels en Jef Simoen. Er bestaan verschillende leuke anekdotes over FC Zeemeermin. Zo dienden twee ‘rendez-vous’-kamers van het voormalige Denneland als kleedkamer voor de thuisploeg en de bezoekers. “Een absoluut hoogtepunt vond plaats in 1998 toen we met een gans bus naar de buitenopnames van FC De Kampioenen afzakten om te figureren in één van de afleveringen”, zegt oud-voorzitter Etienne Van Puyvelde.

FC Zeemeermin speelt intussen al tien jaar in de eerste zondagreeks van het Waas Liefhebbersvoetbal (Walivo).