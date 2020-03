Familie van verkeersslachtoffer Pontravelaan wil persoon bedanken die hulpdiensten alarmeerde Kristof Pieters

30 maart 2020

13u29 2 Waasmunster Katrien en Leen Van den Berghe zijn op zoek naar de persoon die op 24 maart de hulpdiensten contacteerde voor een zwaar verkeersongeval in de Pontravelaan in Waasmunster. Bij dat ongeval raakte hun vader van 69 zwaargewond.

Het ongeval gebeurde vorige week dinsdag in de Pontravelaan ter hoogte van de begraafplaats. De bestuurder werd wellicht onwel en botste frontaal tegen een boom. De bestuurder is intussen aan de beterhand, maar heeft nog een lange weg te gaan. “Hij heeft al enkele operaties ondergaan en is intussen uit coma gehaald”, zegt dochter Leen. “We weten evenwel niet of hij zich nog veel van het ongeval zal herinneren. Door de coronacrisis kunnen we jammer genoeg ook niet bij hem zijn. We kennen vader wel voldoende om te weten dat hij er op zou staan dat we de persoon bedanken die de hulpdiensten belde. De politie kan de naam niet geven zolang het onderzoek loopt, maar we hopen met deze oproep dat de persoon zich zelf wil melden.”

Wie dus de hulpdiensten contacteerde of weet wie deze persoon is, kan contact opnemen met Leen Van den Berghe op het nummer 0495/99.80.40.