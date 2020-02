Expo eert ‘Monet van het Waasland’ Edmond Verstraeten 150 jaar na geboorte: “Durmevallei was zijn muze” Yannick De Spiegeleir

18 februari 2020

15u22 3 Waasmunster 150 jaar geleden zag de Waasmunsterse kunstschilder Edmond Verstraeten het levenslicht. Naar aanleiding van die verjaardag brengt de prachtige tentoonstelling ‘De vier seizoen door de ogen van Edmond Verstraeten’ in kasteel Blauwendael een hommage aan het werk van de Meester van Sombeke, die in één adem wordt genoemd met schilders als Claude Monet en Emile Claus.

“’Landschappen en schilderijen die als een bloem openbloeien, zich schenken, stralen en geuren’. Zo omschreef mijn overgrootvader zijn beste werken”, verduidelijkte Vlaams parlementslid Björn Rzoska (Groen) en achterkleinkind van Edmond Verstraeten tijdens de officiële opening van de tentoonstelling.

Wie een bezoek brengt aan de tentoonstelling van de vzw Edmond Verstraeten zal zien dat er van die omschrijving geen woord overdreven is. Curator en achterkleindochter Katja Rumes maakte een mooie selectie van meer dan twintig werken. Ook brieven, catalogi en foto’s uit het archief van de kunstkring en de familie zijn te bezichtigen.

Grootvader schilderde vooral het landschap van zijn geliefde geboortestreek in en rond Waasmunster. Op zijn landgoed in Sombeke leefde hij in symbiose met de natuur. Hij had er een uitzicht op het wijds panorama van de Durmevallei. De muze van veel van zijn werken Kleinzoon Antoon Rumes

Winterimpressies en prille lentes

De tentoonstelling is niet toevallig opgebouwd rond de vier seizoenen. De winterimpressies, prille lentes, de weerkerende zomers en de kleurrijke herfsttaferelen zijn echte natuurjuweeltjes die niemand hem kan nadoen. “Grootvader schilderde vooral het landschap van zijn geliefde geboortestreek in en rond Waasmunster. Op zijn landgoed den Dommel (in de Dommelstraat in Sombeke, red.) leefde hij in symbiose met de natuur. Hij had er een uitzicht op het weids panorama van de Durmevallei. De muze van veel van zijn werken”, zegt Antoon Rumes, kleinzoon van de kunstenaar, die als kleuter ook figureerde voor zijn grootvader, getuige het werk ‘De Oogappel’.

Naast de tentoonstelling zelf organiseert de kunstkring vzw Edmond Verstraeten ook nog tal van andere randactiviteiten om het werk van de schilder bekend te maken. “We willen zijn naam verzekeren voor de toekomst zodanig dat zijn oeuvre als kunstpatrimonium bewaard blijft”, zegt Natalie Van Gorp, voorzitter van de kunstkring. Zo kwamen woensdag de kleuters van basisschool De Rozen langs voor een geleid bezoek door Herbert Rumes, een andere kleinzoon van de kunstenaar. “Op deze manier willen we ons jaarthema ‘kunst in de klas’ verder uit werken. De tentoonstelling is zeer toegankelijk voor kinderen”, zegt juf Kristin. Ook verschillende Waasmunsterse scholen plannen nog een bezoek aan de expo. Waasmunsters schepen van Cultuur Werner De Nijs (N-VA) is opgetogen over het programma. “Wat mij opvalt aan deze tentoonstelling is de gedrevenheid van de familie en de kunstkring om een écht evenement te maken van de herdenking van Edmond Verstraeten door de scholen, maar ook onze Academie te betrekken en lezingen, wedstrijden en wandelingen op poten te zetten. Dit zal zich ongetwijfeld vertalen in een belangstelling die deze kunstenaar verdient.”

De gratis tentoonstelling ‘De Vier Seizoenen door de Ogen van Edmond Verstraeten’ loopt nog tot en met 29 maart 2020 in kasteel Blauwendael. Ze is wekelijks open op zaterdag van 14 tot 18 uur en op zondag van 11 tot 17 uur.

Wie meer wil te weten komen over het werk van Edmond Verstraeten en de kunstkring kan surfen naar een Facebookprofiel, Instagramaccount en een webtentoonstelling gewijd aan het werk van ‘De Meester van Sombeke’.