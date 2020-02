Expo brengt hommage aan ‘Meester van Sombeke’: landschapsschilder Edmond Verstraeten Yannick De Spiegeleir

10 februari 2020

15u53 0 Waasmunster De vzw Edmond Verstraeten brengt van 16 februari tot 29 maart 2020 een hommage aan landschapsschilder Edmond Verstraeten (°1870 - †1956) in kasteel Blauwendael. De ‘Meester van Sombeke’ schilderende vooral het landschap van zijn geliefde geboortestreek in en rond Waasmunster.

De tentoonstelling is opgebouwd rond het thema van de de vier seizoenen. “Het is 150 jaar geleden dat Edmond Verstraeten op 16 februari 1870 geboren werd”, zegt Antoon Rumes van vzw Edmond Verstraeten. “Hij schilderde in een geheel eigen stijl met een kleurrijk palet. De invloeden van Emile Claus en het impressionisme en pointillisme zijn duidelijk zichtbaar.

Hij maakte monumentale doeken. Op zijn landgoed den Dommel leefde hij in symbiose met de natuur en hij had er een uitzicht op het wijds panorama van de Durmevallei, de muze van veel van zijn werken.

Monet en Cézanne

Tijdens zijn leven won hij verschillende wedstrijden en exposeerde op tentoonstellingen en salons in binnen- en buitenland. In de top periode van het impressionisme, regelmatig persoonlijk bekroond met vele medailles uitgereikt aan de winnaars, komt hij naast klinkende namen als die van Claude Monet, Paul Cézanne en Emile Claus.

Op de tentoonstelling zijn meer dan 20 werken te zien uit privébezit en uit de collecties van musea. Ook brieven, catalogi en foto’s uit het archief van de kunstkring en van de familie.

De expo is telkens te bezichtigen op zaterdag van 14 tot 16 uur en op zondag van 11 tot 17 uur.