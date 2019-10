Exhibitionist bevredigt zich voor ogen van minderjarig meisje Kristof Pieters

16 oktober 2019

12u02 6 Waasmunster De politie onderzoekt een geval van exhibitionisme en aanranding van de eerbaarheid in de Neerstraat in Waasmunster. Een meisje van 17 jaar werd er afgelopen zaterdag lastig gevallen door een man die achter het stuur van zijn bestelwagen aan het masturberen was. Ook in mei deed zich een gelijkaardig feit voor.

De feiten deden zich zaterdagavond rond 18 uur voor in de Neerstraat ter hoogte van het kruispunt met de Dauwstraat, net na de viaduct van de E17. Het 17-jarig meisje reed met haar fiets in de richting van Lokeren. Zij moest plots stoppen voor een witte bestelwagen. De bestuurder vroeg haar eerst de weg naar Lokeren. Hierna reed zij door. Zij werd vervolgens echter klemgereden door de bestelwagen. De bestuurder, met zijn broek op de knieën, begon zichzelf te bevredigen. “Do you like my penis?” klonk het daarop in het Engels waarna het meisje snel verder reed en rechts afsloeg in de wegel naar de Sousbeekstraat. Zij werd niet meer gevolgd door de verdachte, die met zijn bestelwagen zijn weg vervolgde richting Lokeren.

Het gaat om een gesloten bestelwagen in een witte kleur zonder opschriften. Het merk of de nummerplaat zijn niet gekend. De bestuurder was een zuiders type en had een beige broek en lichtblauw t-shirt aan met daarop een logo zoals een voetbalshirt. Hij heeft kort opgeschoren haar en is iets molliger van bouw. Zijn leeftijd wordt geschat op 40 à 50 jaar.

Gelijkaardig incident in mei

Bij verder onderzoek bleek dit feit volledig overeen te stemmen met een eerder incident op zaterdag 4 mei dit jaar. Ook toen toonde een exhibitionist zich op een zaterdagavond rond 17 uur aan een minderjarig meisje in de Neerstraat. De beschrijving van de verdachte stemt volgens de politie overeen. Toen was er sprake van een witte camionette met een Poolse nummerplaat.

Het onderzoek is nog volop aan de gang. De politie vraagt de inwoners van Neerstraat en omgeving extra alert te zijn en de 101 te alarmeren bij verdachte handelingen met dergelijke camionette en/of persoon.