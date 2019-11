Eva Mouton exposeert samen met vier andere vrouwelijke cartoonisten in Koolputten Yannick De Spiegeleir

18 november 2019

18u04 0 Waasmunster In de Koolputten in Waasmunster opende dit weekend de nieuwe tentoonstelling ‘Bloot zijn en beginnen’ met het werk van vijf vrouwelijke cartoonisten. Eén van hen is Eva Mouton: voor de Gentse illustratrice betekent het een terugkeer naar haar geboortedorp. “Dit is een prachtige plek om mijn werk te tonen.”

“Ilah, Nele, Marloes, Niet Nu Laura en Eva. Het zijn de namen van vijf vrouwelijke cartoonisten die zich telkens opnieuw tonen in hun tekeningen. Hun lijnvoering mag dan al onderling erg verschillen, inhoudelijk is het werk altijd moedig, kwetsbaar en geestig. Vijf cartoonisten, van wie het werk op de tentoonstelling ‘Bloot zijn en beginnen’ met elkaar in gesprek gaat. Werk dat ook met u wil spreken, u wil ontroeren en doen glimlachen.”

Met deze prikkelende aankondiging wil ‘De Koolputten Kunstforum’ mensen warm maken om een bezoekje te brengen aan de expositieruimte nabij de Mirabrug. Coördinatoren van het Kunstforum zijn Hammenaar Freddy Huylenbroeck en de Waasmunsterse beeldhouwer Jef Mouton, vader van Eva. Met haar grappige en openhartige beschouwingen in haar wekelijkse rubriek Eva’s Gedacht in het weekendmagazine van De Standaard veroverde Mouton al heel wat harten.

Vader en dochter

Nu keert ze terug naar het dorp waar ze opgroeide. “Ik was wel wat zenuwachtig voor de vernissage omdat ik wist dat heel wat familieleden kwamen kijken, maar het is fijn om hier terug te keren. Dit is een supermooie plek om mijn werk te tonen.” Het is niet de eerste samenwerking tussen vader en dochter Mouton. Een paar jaar terug exposeerden ze samen met andere vaders en dochters die het kunstenaarschap gemeen hebben in De Wasserij in Lokeren.

“Uiteraard bekijken we elkaars werk, maar kritische opmerkingen laten we aan anderen over. We proberen elkaar vooral positief te stimuleren”, zegt Jef. Eva deelt de exporuimte met vier andere vrouwelijke cartoonisten: Ilah die jarenlang voor De Morgen werkte, Laura Janssens — alias Niet Nu Laura — die met haar GIF’s (bewegende foto’s) duizenden fans heeft, striptekenares Nele Sys, die met haar tekeningen met de nodige humor en zelfspot haar persoonlijke blik biedt op het vrouw worden, en de Nederlandse Marloes De Vries, die tragikomische stripjes maakt over het leven. “We kennen elkaar vooral van sociale media en geven elkaars werk geregeld ‘likes’”, vertelt Eva.

De expo ‘Bloot zijn en beginnen’ loopt nog tot 2 februari in de Koolputten en is gratis te bezichtigen op zaterdag van 14 tot 17 uur en op zondag van 11 tot 17 uur. Op weekdagen zijn gegidste bezoeken mogelijk op aanvraag. Meer info: https://www.dekoolputten.be/kunstforum-in-waasmunster/