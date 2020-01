Ere-voorzitter OCMW De Maere overleden Yannick De Spiegeleir

23 januari 2020

18u32 0 Waasmunster Voormalig OCMW-voorzitter Willy De Maere (89) is niet meer. De liberale politicus zetelde 18 jaar in de Waasmunsterse gemeenteraad.

De Maere stapte in de jaren negentig over van Gemeentebelangen naar Open Vld en behaalde samen met oud-burgemeester en huidig raadslid Rik Daelman een mooie verkiezingsoverwinning. In die legislatuur zetelde De Maere als OCMW-voorzitter in het college.

Ook in sportieve kringen was De Maere gekend. Onder meer als voorzitter van liefhebbersvoetbalclub FC De Zeemeermin.