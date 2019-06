Elfde editie ‘10 Miles van Waasmunster’ staat voor de deur Yannick De Spiegeleir

23 juni 2019

12u56 2 Waasmunster Op zaterdag 29 juni kan je opnieuw deelnemen aan de elfde editie van de 10 Miles van Waasmunster.

De organisatie is opnieuw in handen van de sportdienst van Waasmunster, AVLO, Waasmunster loopt, de sportraad, het gemeentebestuur en vzw Vierschaarfeesten. “Met de prachtige natuur die Waasmunster te bieden heeft, zijn we erin geslaagd om met een mooi en uitdagend parcours en een uitstekende organisatie een vaste waarde te worden in het loopcircuit in België. Zelfs bij onze noorderburen kennen ze onze 10 Miles ondertussen al goed", zegt schepen van Sport Petra Verstappen (N-VA).

De elfde editie start al om 13.30 uur met de Vierschaarloop voor kinderen tot en met 10 jaar, gevolgd door de jogging om 7 kilometer en om 16 uur de start van de 10 Miles.

‘s Avonds vindt in Waasmunster de dertigste editie plaats van de Vierschaarfeesten met onder meer een optreden van Praga Khan.

Meer info op www.waasmunster.be/10miles