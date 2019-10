E17 was de voorbije nacht afgesloten voor onderhoudswerken aan brug JVS/PKM

22 oktober 2019

09u35 0 Waasmunster In de nacht van maandag op dinsdag heeft het Agentschap Wegen en Verkeer werkzaamheden uitgevoerd aan de onderzijde van de brug van de Oude heirweg over de E17. De snelweg was daarvoor in beide richtingen enkele uren afgesloten voor alle verkeer.

Het verkeer moest vanaf 22.30 uur een omleiding volgen, via de op- en afritten van Waasmunster en Lokeren en de N70. Voor de ochtendspits waren alle werken achter de rug en was de E17 in beide richtingen opnieuw open.

De onderzijde van de brug over de E17 kampt met betonschade. De herstellingswerken staan op de planning van volgend jaar. In afwachting van die definitieve herstelling maakte een aannemer alle zones met betonschade vrij. Bij het ‘aftikken’ kwam er heel wat beton los van de inmiddels 50 jaar oude brug. Op heel wat plaatsen kwam daardoor het betonijzer bloot te zitten. Het wil daarom echter niet zeggen dat de brug in erbarmelijke staat is, maar de afgetikte stukken moeten wel hersteld worden.