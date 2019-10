E17 in Waasmunster vanaf 22.30 uur afgesloten Yannick De Spiegeleir

21 oktober 2019

17u02 0 Waasmunster In de nacht van maandag 21 oktober op dinsdag 22 oktober voert het Agentschap Wegen en Verkeer werkzaamheden uit aan de onderzijde van de brug van de Oude heirweg over de E17. Om 22.30 uur gaat de snelweg achtereenvolgens dicht richting Antwerpen en Gent. Voor de ochtendspits zal de E17 in beide richtingen terug open zijn voor verkeer. De werken zijn nodig om de betonschade aan de onderzijde van de brug aan te pakken, in afwachting van de definitieve herstelling.

Om 22.30 uur gaan de drie rijstroken van de E17 richting Antwerpen dicht. Alle verkeer zal de snelweg moeten verlaten in Lokeren en omrijden via de N47, de N70, de N446 en het op- en afrittencomplex in Waasmunster. Als de werken richting Antwerpen afgerond zijn, gaan daar alle rijstroken opnieuw open en beginnen de werken op de rijrichting Gent. Ook hier gaat de E17 volledig dicht. Alle verkeer zal omgeleid worden via het op- en afrittencomplex van Waasmunster, de N446, de N70, de N47 en het op- en afrittencomplex in Lokeren. Voor de ochtendspits zullen alle werken achter de rug zijn en zal de E17 in beide richtingen open zijn.

De onderzijde van de brug van de Oudeheerweg over de E17 kampt met betonschade. De herstellingswerken hiervoor staan op de planning van volgend jaar. In afwachting van die definitieve herstelling maakt het agentschap vannacht alle zones met betonschade vrij. Dit is een opvolgactie van de inspectie van de brug van afgelopen weekend.